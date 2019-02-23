Ильхам Алиев поздравил эмира Кувейта

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо эмиру Кувейта шейху Сабаху аль-Ахмеду аль-Джаберу ас-Сабаху, сообщает АзерТАдж.

«От своего имени и от имени народа Азербайджана сердечно поздравляю Вас и в Вашем лице весь Ваш народ с национальным праздником Государства Кувейт.

Верю, что отношения между Азербайджаном и Кувейтом и впредь будут развиваться и расширяться на почве дружбы и сотрудничества в интересах наших народов.

В этот радостный день желаю Вам крепкого здоровья и счастья, дружественному народу Кувейта – постоянного мира и процветания», - говорится в поздравлении.