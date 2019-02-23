Эльмир Алиев, отдел спорта 20:52

Генеральный секретарь АФФА Эльхан Мамедов вновь коснулся темы расторжения контракта с бывшим главным тренером сборной Азербайджана Гурбаном Гурбановым, который был отстранен от должности Исполкомом АФФА в декабре прошлого года.

«Руководство АФФА и Исполком не принимают эмоциональных решений, - говорит Эльхан Мамедов в прямом эфире телеканала CBC Sport. - Мы действуем только после обсуждений. Да, Гурбан Гурбанов, когда АФФА подписывала с ним контракт, был самым удачным тренером в Азербайджане и остается им сейчас. В связи с этим было принято фундаментальное решение создать сборную на базе клуба «Карабах». Еще тогда отмечалось, что Гурбану будет сложно совмещать. Но он заявил, что понимает всю ответственность, которая на него ложится, и принял предложение. Спасибо ему за это. Мы планировали длительное сотрудничество. Контракт был заключен на два года с опцией дальнейшего продления. Но получилось так, что за короткий период пришлось провести очень много игр. В отборочном цикле наши футболисты привыкли к турниру в несколько месяцев, а тут сборной пришлось сыграть шесть игр за два месяца. Помимо этого, у «Карабаха» были игры в чемпионате и Лиге Европы. Очень плотный график. Вы можете спросить: а разве вы не знали заранее, что будет так? Знали… И после того, как сборная Азербайджана заняла 2-е место в группе Лиги наций, было принято решение сойти с этого пути. В Исполкоме АФФА подумали, что мы можем потерять «Карабах» и при этом не добиться успеха со сборной. «Карабах» играл в группе Лиги чемпионов, где дважды не проиграл «Атлетико», затем вновь пробился в Лигу Европы. Это тоже успех. Так вот, в Исполкоме опасались, что мы потеряем сильный «Карабах». Ведь АФФА думает не только о сборных, но и о клубах. В итоге приняли решение аннулировать контракт с Гурбаном Гурбановым, чтобы он полностью сосредоточился на работе в «Карабахе». Какие у меня отношения с Гурбановым? Мы дружим. Перед одной из недавних игр «Карабаха» в чемпионате спустился к технической зоне. Мы поздоровались, и я пожелал ему удачи. Правда, в тот день «Карабах» сыграл неудачно. Поэтому в дальнейшем я не стал спускаться перед игрой, чтобы потом болельщики не сказали, что я принес «Карабаху» неудачу» (улыбается)».

По словам Эльхана Мамедова, после завершения сотрудничества с Гурбановым, по мнению Исполкома АФФА, было бы неправильно вновь назначать местного специалиста. В итоге новым главным тренером сборной Азербайджана стал хорват Никола Юрчевич. «Сейчас тренеров на рынке можно поделить на три категории. Первая категория – это специалисты среднего возраста, никогда не добивавшиеся больших успехов. У них большая мотивация достигнуть хороших результатов и прогрессировать. Таким был Роберт Просинечки, когда приехал в Азербайджан. Тогда Исполком АФФА принял рискованное решение назначить Просинечки, и оно оказалось правильным, так как Роберт вернул нашей сборной веру в себя. Сейчас он удачно работает со сборной Боснии и Герцеговины. Вторая категория – это известные тренеры, чей возраст выше среднего. Они имеют большие результаты, но и их финансовые запросы гораздо выше. Третья категории – это молодые тренеры, не очень давно завершившие свою карьеру. Например, Тьерри Анри. Но проблема в том, что как футболисты эти молодые тренеры добились очень многого, выиграли множество разных трофеев, а потому у них порой не бывает мотивации доказывать что-то на тренерском поприще. Поэтому мы выбрали тренера из первой категории, чтобы у него был стимул. Чтобы работа в сборной Азербайджана служила для него трамплином в более сильную команду. Конечно, думали мы при этом и о финансовых расходах. Они гораздо ниже. Разумеется, мы слегка запоздали с назначением Николы Юрчевича. Было бы лучше решить этот вопрос в январе. В таком случае удалось бы провести сборы. Но назначение тренера – это сложный процесс… Могу сказать, что уже на первой встрече Юрчевич показал, что знает всех игроков сборной Азербайджана, в том числе и легионеров. Вчера вечером он прилетел в Баку. Ему нужно было время, чтобы собраться в Хорватии и переехать сюда со своей супругой».

Генсек АФФА считает, что несмотря на сложность задачи, сборная Азербайджана будет бороться за попадание на Евро-2020. «Будет тяжело, но это наша цель. Баку примет игры финальной стадии чемпионата Европы, мы очень хотим сыграть в родных стенах. Первый шанс – через Лигу Европы - мы потеряли. Сейчас нас ждет более сложный путь, но такова наша задача. Конечно, последние результаты в Лиге наций огорчили болельщиков. Это был реальный шанс занять 1-е место в группе и выйти в полуфинал. Поклонники футбола разочарованы. И мы, и футболисты тоже. Где-то не повезло, где-то не хватило профессионализма, где-то - мастерства. Мы упустили хороший шанс. Результатом недовольны. Довольны будем только тогда, когда попадем в финальную стадию ЧМ или ЧЕ, или хотя бы примем участие в стыковых играх. Участие «Нефтчи», «Карабаха» и «Габалы» в групповых стадиях еврокубков показывает, что у нас не слабый клубный футбол. Несмотря на то, что в чемпионате всего 8 команд. Конечно, и мы тоже хотим, чтобы в нашей Премьер-лиге было больше участников. Сейчас мы подошли к крайней черте – меньше 8 клубов нельзя. Я считаю, что 10 команд – нормальное количество команд для нашего чемпионата. Но даже и с 8 командами у нас сейчас интересный чемпионат, что продемонстрировали игры прошлого тура. Двери нашего чемпионата открыты, в том числе и для спонсоров. Но очень важно, чтобы все было прозрачно. Чтобы источник доходов нового клуба был указан, чтобы команды не покидали чемпионат по ходу сезона. Поэтому мы требуем гарантийные письма о наличии определенной суммы на банковском счету. Сегодня для содержания клуба Премьер-лиги нужно минимум 2 млн манатов за сезон. Примерно 25 процентов от этой суммы мы требуем в качестве гарантии. Благодаря этому нам не раз удавалось избежать досрочного завершения выступления того или иного клуба в чемпионате. Увы, такие случаи были раньше».