Израиль представил новую аэробаллистическую ракету

Израильская военно-промышленная компания Rafael Advanced Defense Systems в ходе выставки Aero India, проходившей с 20 по 24 февраля в Бангалоре (Индия), представила аэробаллистическую ракету Rocks, сообщает Jane's 360.

Британское издание отмечает, что оружие получило твердотопливный двигатель, спутниковую и инерциальную навигационные системы, а также электрооптическую и инфракрасную системы наведения на терминальном участке. Особенностью одноступенчатой ракеты класса «воздух-земля» называется возможность работы в условиях глушения GPS-сигнала.

Rocks, получившая проникающую или осколочно-фугасную боеголовку, прошла испытания на израильском истребителе четвертого поколения F-16I Sufa, который способен переносить до четырех таких ракет. Подробные характеристики оружия не сообщаются.

В июне 2018 года израильские компании IMI (Israel Military Industries) и IAI (Israel Aerospace Industries) заявили о создании сверхзвуковой ракеты класса «воздух-поверхность» Rampage. Отмечалось, что дальность ракеты составляет 150 километров, длина — 4,7 метра, масса боевой части — 150 килограммов. На вооружение ракета должна поступить в 2019 году.

В настоящее время аэробаллистическими ракетами обладают Россия, Китай и Израиль.