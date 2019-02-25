Президент Боливии об угрозе убийства Мадуро

Президент Боливии Эво Моралес заявил о существующей угрозе жизни главы Венесуэлы Николаса Мадуро, передает РИА Новости.

"После того, как США потерпели неудачу, что сейчас говорит госсекретарь США Майк Помпео? Он говорит: Мадуро остались считанные дни. Прошлой ночью один американский сенатор сказал: Мадуро должен быть убит. Если что-то произойдет с жизнью Мадуро, ответственными будут США, Помпео и этот сенатор Марк Рубио", - приводит агентство ABI заявление Моралеса.

По мнению боливийского лидера, единственным мотивом действий США в Венесуэле является намерение захватить ее природные богатства.