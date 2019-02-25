Посол Бочарников о военных связях Азербайджана и России

Азербайджан и Россия имеют прочные связи в военной сфере. Об этом сказал посол России в Азербайджане Михаил Бочарников на мероприятии, посвященном Дню защитника отечества, сообщает «Вестник Кавказа».

Посол выразил благодарность Министерству обороны и Генеральному штабу Вооруженных сил Азербайджана за сотрудничество с российскими коллегами.

«У нас крепкие, стойкие и прочные связи в военной сфере», - сказал Бочарников.

Он отметил, что в укреплении связей большую роль играет военная дипломатия.