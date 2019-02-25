Левон Тер-Петросян: «Пашинян мне не сын…»

«Очевидно, что распространение вышеупомянутых и других подобных нелепостей, и лжи осуществляется со стороны огромного финансово обеспеченного медиа-ресурсного центра, основанного на деньгах, украденных у народа. Данный центр преследует цель любой ценой спасти от правосудия людей, виновных в событиях 1 марта, используя неизбежные ошибки и упущения действующего правительства. Эти силы намерены поднять волну недовольства и свергнуть правительство, восстановив криминальный режим посредством постоянных потрясений, в результате которых падут и Карабах , и Армения. Это не что иное, как предательство. Побежденный режим фактически объявил войну армянскому народу и его избранной власти. Поэтому долг народа состоит в том, чтобы преодолеть этот вызов и дать решительный отпор антиправительственным силам», - заявил Левон Тер-Петросян.

Бывший президент Армении Левон Тер-Петросян в своей статье, опубликованной изданием İlur.am, заявил, что те силы, которые называют его «крестным отцом» премьер-министра Армении Никола Пашиняна, планируют свергнуть новое правительство и создать противостояние в армянском обществе.

Первый президент Армении также рассказал о своих взаимоотношениях с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

«Считается, что Никол Пашинян является моим «политическим и духовным сыном», а я его «крестным отцом». Это полная чепуха, начиная с 90-х годов до середины 2000-х Пашинян как журналист неоднократно критиковал меня», - заявил Тер-Петросян.

Экс-президент заметил, что в ходе президентских выборов 2008 года Пашинян принимал активное участие в работе его предвыборного штаба и активно участвовал в его работе.

«Он также был одним из агитаторов блока АНК на парламентских выборах в 2012 году. В 2014 Пашинян разорвал свои отношения с Конгрессом и вновь стал меня критиковать», - отметил первый президент Армении.

Тер-Петросян также опроверг утверждение о том, что Пашинян периодически созванивается с ним и просит у него советов. Первый президент Армении заявил, что с 2012 года он лишь дважды виделся с Пашиняном.

«Для начала напомню, что после 2012 года я встречался с Пашиняном лишь однажды, 16 июля 2018 г., о чем сообщила пресс-служба правительства в официальном пресс-релизе. После этого каких-либо телефонных разговоров с премьер-министром не было», - заявил Тер-Петросян.

«Третья нелепость – утверждения, будто Никол Пашинян унаследовал у меня формулу «территории за мир» и реализует мою «проигрышную» программу урегулирования нагорно-карабахского конфликта», - отмечает далее Тер-Петросян.

«Отмечу сразу, ни я, ни Пашинян, никогда не использовали формулу «территории за мир». Это клевета, выдуманная злопыхателями. Что касается программы урегулирования, то, в отличие от трех президентов Армении, программа Пашиняна пока не известна. Он пока удовольствовался акцентированием некоторых принципов, например, отказа от кочаряна-саргсяновской позиции, ведения переговоров от лица Карабаха, участия Карабаха в переговорах в качестве полноправной стороны», - отметил бывший президент Армении.

При этом он добавил, что с какой бы программой Пашинян не выступил, это будет его собственная программа.