Власть бросает генерала Габиля Мамедова на «кредитных олигархов»

Эльнур Мамедов 00:49

Сегодняшнее заявление президента Ильхамам Алиева о скором решении вопроса с проблемными кредитами, сделанное на совещании, посвященном экономическим и социальным вопросам, всколыхнуло всю общественность страны. Это и понятно, уже сколько лет этот вопрос мучает и самих кредиторов, не знающих как их вернуть, и банки, которые не могут вернуть свои деньги для дальнейшего развития. В результате страдает все общество, никак не может выправиться экономика. Но глава государства внес ясность в это дело, что вселило в тысячи кредиторов и банки страны надежду на скорое выправление ситуации.

Народ ликует, банки потирают руки в надежде скоро вернуться к работе в привычном режиме. Но есть и те, которые вовсе не рады долгожданному заявлению главы государства. Это – кредитные олигархи. И если причины для радости кредиторов и банков лежат на поверхности, то причины для горестного самобичевания последних надо искать глубже. За последние несколько лет в стране закрыты двенадцать (!!!) обанкротившихся банков. Одна из важных причин банкротства этих банков заключается в невозврате ранее выданных ими кредитов. И не столько кредитов, взятых простыми гражданами, сколько ссуд, взятых владельцами и менеджерами этих банков, а также многочисленными дельцами, которых haqqin.az еще в 2015 году прозвал «кредитными олигархами». В результате сумма невозвращенных кредитов в этих банках на сегодняшний день превышает 3 млрд манатов, с помощью которых можно решить многие социально-экономические проблемы страны.

Но беда в том, что при этом сами банки задолжали такую же сумму своим клиентам, Центробанку и государственным фондам, так уж построена система работы банков – брать деньги у одних и отдавать другим. И если вклады граждан в основном возвращены государством, обязательства банков в отношении оставшихся граждан и других физических и юридических лиц все еще остаются. По действующему законодательству надо вернуть выданные закрывшимися банками кредиты и распределить их между названными лицами. Этим и занимается в последние годы Фонд страхования вкладов. Но, несмотря на все его усилия, особого продвижения в сборе кредитов не достигнуто. Остановимся лишь на одной из многих объективных и субъективных причин этого – небольших валютных кредитах, взятых в свое время многими простыми гражданами. Дело в том, что каждая попытка фонда, направленная на сборы кредитов, преподносится в СМИ как нападки на указанных простых граждан. И эта «сенсационная» информация сливается в прессу более злостными должниками – кредитными олигархами. Цель их – отвести удар от себя, используя простых кредиторов в качестве надежного социального щита. И действительно, протесты граждан до сих пор служили им надежным щитом, очередь до кредитных олигархов не доходила, недовольство широких масс оборачивалось против фонда. Но в последнее время этот процесс, кажущийся на первый взгляд спокойным, стал беспокоить и кредитных олигархов.