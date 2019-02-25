Власть бросает генерала Габиля Мамедова на «кредитных олигархов»
Сегодняшнее заявление президента Ильхамам Алиева о скором решении вопроса с проблемными кредитами, сделанное на совещании, посвященном экономическим и социальным вопросам, всколыхнуло всю общественность страны. Это и понятно, уже сколько лет этот вопрос мучает и самих кредиторов, не знающих как их вернуть, и банки, которые не могут вернуть свои деньги для дальнейшего развития. В результате страдает все общество, никак не может выправиться экономика. Но глава государства внес ясность в это дело, что вселило в тысячи кредиторов и банки страны надежду на скорое выправление ситуации.
Народ ликует, банки потирают руки в надежде скоро вернуться к работе в привычном режиме. Но есть и те, которые вовсе не рады долгожданному заявлению главы государства. Это – кредитные олигархи. И если причины для радости кредиторов и банков лежат на поверхности, то причины для горестного самобичевания последних надо искать глубже.
За последние несколько лет в стране закрыты двенадцать (!!!) обанкротившихся банков. Одна из важных причин банкротства этих банков заключается в невозврате ранее выданных ими кредитов. И не столько кредитов, взятых простыми гражданами, сколько ссуд, взятых владельцами и менеджерами этих банков, а также многочисленными дельцами, которых haqqin.az еще в 2015 году прозвал «кредитными олигархами». В результате сумма невозвращенных кредитов в этих банках на сегодняшний день превышает 3 млрд манатов, с помощью которых можно решить многие социально-экономические проблемы страны.
Но беда в том, что при этом сами банки задолжали такую же сумму своим клиентам, Центробанку и государственным фондам, так уж построена система работы банков – брать деньги у одних и отдавать другим. И если вклады граждан в основном возвращены государством, обязательства банков в отношении оставшихся граждан и других физических и юридических лиц все еще остаются. По действующему законодательству надо вернуть выданные закрывшимися банками кредиты и распределить их между названными лицами. Этим и занимается в последние годы Фонд страхования вкладов. Но, несмотря на все его усилия, особого продвижения в сборе кредитов не достигнуто. Остановимся лишь на одной из многих объективных и субъективных причин этого – небольших валютных кредитах, взятых в свое время многими простыми гражданами.
Дело в том, что каждая попытка фонда, направленная на сборы кредитов, преподносится в СМИ как нападки на указанных простых граждан. И эта «сенсационная» информация сливается в прессу более злостными должниками – кредитными олигархами. Цель их – отвести удар от себя, используя простых кредиторов в качестве надежного социального щита. И действительно, протесты граждан до сих пор служили им надежным щитом, очередь до кредитных олигархов не доходила, недовольство широких масс оборачивалось против фонда. Но в последнее время этот процесс, кажущийся на первый взгляд спокойным, стал беспокоить и кредитных олигархов.
Многие не обратили особого внимания на назначение советника Минналогов генерала Габиля Мамедова в конце прошлого года советником председателя Фонда страхования вкладов. Мало ли таких назначений. Но ведь за последние пятнадцать лет Габиль Мамедов фактически выполнял роль «головного мозга» Минналогов и считался одним из ценнейших специалистов.
Но кажущееся на первый взгляд обычным назначение, думается, преследовало определенную цель. Перевод одного из опытнейших лиц в сфере налоговых задолженностей в фонд в трудное для последнего время не мог быть случайностью. И в самом деле, с конца прошлого года в фонде начались серьезные структурные реформы. Был создан департамент по управлению кредитами, ускорилась работа по созданию новой совершенной учетной системы. И все это стало возможным благодаря большим аналитическим способностям Вугара Абдуллаева и глубокого знатока реального сектора экономики, опытного Габиля Мамедова.
А что касается нынешнего заявления главы государства, то этому предшествовала большая и кропотливая работа многих госструктур. В частности, Палата по надзору за финансовыми рынками в последнее время собирала в банках обширные сведения о состоянии валютных кредитов граждан, их динамики, уровне обслуживания. И это уже послужило сигналом кредитным олигархам о скором лишении их надежного «социального щита» - им не оставалось иного выхода, как оставаться лицом к лицу с Фондом страхования вкладов. Эти спокойные шаги серьезно встревожили кредитных олигархов. Если государство действительно окажет поддержку простым гражданам, то состояние кредитных олигархов представить не трудно. И не случайно в последнее время пресса стала больше писать заказные статьи с участием экспертов – олигархи всегда щедры в своей лоббистской деятельности. Критиковалась деятельность фонда, росли нападки на еще не успевшего сделать конкретные шаги Габиля Мамедова. И это всего лишь свидетельствовало о верности осуществляемой политики.
И вот Ильхам Алиев сказал свое веское слово. Это можно воспринять и как последнее предупреждение кредитным олигархам. У них еще остается время вернуть присвоенные кредиты банкам. Вместо финансирования своей лоббистской деятельности им лучше бы подумать о защите собственной свободы и имущества. Так они смогут избежать гнева тысяч вкладчиков банков, которые все еще не могут дождаться своих денег. И стоит поторопиться, кредитной олигархии приходит конец…