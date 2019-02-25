13 февраля в частном доме в Гяндже произошел страшный пожар, в котором серьезно пострадала двухлетняя Анжела Алекперова. Ожоги у девочки оказались настолько обширные, что шансов спасти ее практически не было. Но ребенка все же удалось вырвать из лап смерти. Это чудо совершила глава фонда «Счастливое будущее детей» Наргиз Бабаева-Керимова и врачи турецкой клиники Bağcılar Yanık Merkezi Medicine Hospital, в первую очередь профессор Мехмет Бозкурт.

В беседе с haqqin.az Наргиз ханум рассказала, что состояние малышки было очень тяжелое. Надежду на спасение давали только откликнувшиеся на призыв о помощи фонда «Счастливое будущее детей» турецкие медики. Лечение было дорогостоящим - 25-30 тысяч долларов, однако фонд объявил благотворительный сбор, и необходимые средства общими усилиями были собраны.

«Деньги уже были, но тут возникла неожиданная проблема: на выезд за рубеж нужно разрешение отца девочки, но найти его не удавалось. Только благодаря вмешательству аппарата первого вице-президента Азербайджана Мехрибан Алиевой и лично ее помощника Анара Алекперова маленькую Анжелу удалось отправить на лечение в Стамбул. По поручению Мехрибан ханум Служба ASAN xidmət подготовила документы ребенка, а Госконцерн AZAL обеспечил билетами на авиаперелет», напоминает Н.Бабаева-Керимов.

Турецкие специалисты незамедлительно взялись за дело, и вскоре стало ясно, что Анжела будет жить. И все эти мучительные для малышки дни и ночи с ней рядом была Наргиз ханум, благотворительная деятельность которой по спасению тяжело больных детей давно известна не только в Азербайджане, но и за его пределами. Эта необыкновенной доброты и поразительного умения добиться невозможного женщина в полном смысле вернула к жизни десятки, если уже не сотни больных малышей. Вот уже две недели она ни на минуту не отходит от пострадавшего ребенка.

А вот родных маму и папу судьба девочки почему-то не волнует. Не было их в больнице в Баку, никто не интересовался ее состоянием и в турецкой клинике. Правда, тетя Анжелы выразила желание сопровождать ее в Стамбул, но у нее не оказалось нужных документов и она осталась дома.

«Спасибо турецким врачам, что смогли спасти малышку. Мы все бесконечно рады чуду возвращению к жизни ребенка. Но вот в чем дело, в ближайшее время Анжелу выпишут из больницы и мы должны вернуть ребенка матери. Но вчера мне позвонила тетя малышки и сказала ужасную вещь, что это именно мать подожгла квартиру. Это был просто шок. У меня есть запись нашего разговора. Сначала, пока все мысли и действия были только о спасении девочки, я как-то даже не задумывалась о том, почему не появляются ее родители. Но теперь, когда, казалось бы, самое плохое позади, мне опять стало страшно за малышку. Что это за родители такие, которых не волновало, что их дочь при смерти? В чьи руки мы отдадим спасенного ценой таких неимоверных усилий ребенка?», - беспокоится Наргиз ханум.