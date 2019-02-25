В Австрии мигрантам запретят выходить на улицу

Власти Австрии намерены ужесточить ограничительные меры в отношении мигрантов. Об этом сообщил журналистам глава МВД Австрии Герберт Кикль, который представляет ультраправое крыло коалиционного федерального правительства, передает Anadolu.

По его словам, с 1 марта центры приема беженцев будут переименованы в «центры депортации». Кроме того, начиная с указанной даты, лица, обратившиеся за предоставлением убежища, должны будут «добровольно» соблюдать комендантский час, что означает, что они не смогут покинуть территорию центра с 22:00 до 6:00.

Кикль добавил, что мигранты, не желающие соблюдать эти правила, будут переселены в общежития, на которые ограничительные меры не распространяются.

Глава ведомства также сообщил о планах ввести так называемое «превентивное заключение под стражу» просителей убежища, если будет установлено, что они представляют потенциальную угрозу для общественной безопасности.

Планы правительства уже вызвали протесты среди общественных организаций страны, которые сравнили политику австрийских властей с действиями нацистского режима.