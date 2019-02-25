Только в Азербайджане: леса ограждают заборами

Но глава государства оперативно и без особого шума исправил оплошность, лишив правовой силы пресловутое решение Кабмина. По-другому и быть не могло. Трудно даже представить себе, как можно оштрафовать человека, сорвавшего в лесу горсточку алычи или несколько орехов. Безусловно, хороший хозяин сам предложит любому гостю немного фруктов из своего личного сада. Или представьте женщину, набравшую охапку сухого хвороста, чтобы разжечь оджаг (костер) под казаном. Как ее можно оштрафовать – будь у нее деньги, так купила бы целую машину дров, которые охотно продают те лица, которые как раз и призваны защищать леса.

Свежо еще в памяти, как недавно президент Ильхам Алиев отменил, мягко говоря, несколько неординарное решение Кабмина о взимании штрафов за незаконный сбор в лесах страны фруктов, ягод и сухих веток. Понятное дело, проект такого решения исходил из Министерства экологии и природных ресурсов. Правда, для широкой общественности так и осталось неизвестно, когда же был разработан этот проект – при старом или новом руководстве министерства?! Но в любом случае авторы разработки явно подставили недавно приступившего к обязанностям главу Кабмина. Премьер-министр Новруз Мамедов – человек весьма осторожный в подобных делах - был явно введен в заблуждение.

Честно говоря, думалось, что оперативная реакция главы государства на столь абсурдное решение правительства надолго отобьет охоту у чиновников повторять подобную ошибку. Но дури чиновничьей нет конца. На днях завсектором департамента по развитию лесов Минэкологии Садиг Салманов с гордостью заявил, что «в Азербайджане в целях более эффективного использования лесных ресурсов началась работа по ограждению территорий лесного фонда, куда могут пробраться скот и люди». Это не имеющее аналогов в мировой истории и литературе изречение, к сожалению, общественность страны оставила без внимания. Хотя и в прямом, и в иносказательном смысле оно должно быть осуждено, да так сурово, чтобы больше ни один чиновник не мог себе позволить так издеваться над своим народом.

Уж не они ли и стали инициаторами создания столь недальновидного решения правительства. Дровами пользуется все меньше народа, предпочитающего им газ, а машинами продавать лес может только высокое начальство. В частности, двоюродный брат бывшего министра экологии Гусейна Багирова рассказывал haqqin.az, как экс-министр караванами грузовых машин вывозил лес в цех по изготовлению примитивных ящиков, которые сотнями скупали заготовители и продавцы яблок и других фруктов. А чтобы этим машинам было легче двигаться, распорядился снести мешающее им кафе в районе Гячреш в Губинском районе. К сожалению, жалобы пораженного в правах гражданина не удовлетворялись нигде, доказательства не рассматривались, а жаль. Вот где надо бы искать истинные причины снижения лесных угодий. Тут и масштабы велики, и последствия должны быть строгими. А большие сроки осуждения или крупные штрафы мигом отучили бы истинных «лесных вредителей».

Представьте, президента Трампа весь мир осуждает за желание отгородить США забором от мигрантов-латиноамериканцев, хотя те явно нарушают законы и США, и других стран, территории которых для этой цели используют. А у нас какая-то группа чиновников без ведома правительства и президента ограждает леса от людей и скота. Вот так вот! Не дали штрафовать людей, так получайте – уж не прямой ли это вызов правительству страны?

Да будет известно г-ну Салманову, что лес создан не им и не его министерством. Это дар божий, народное достояние и пользоваться его тенью, прохладой, ледяной водой его источниками имеют в равной степени все граждане и гости нашей страны. Ведь для них строятся с этой целью целые парки и зеленые массивы. И это делает государство, заботящееся о своих гражданах. Так почему же леса надо ограждать от этих же граждан. Кто позволил министерству принимать такое решение, которое к тому же уже направлено на исполнение. По словам того же Салманова, работа по ограждению уже осуществлена в Губинском, Загатальском, Гедабекском, Гахском и других горных районах. И эта работа продолжится на территории протяженностью в 200 километров. В то же время он не упомянул, кто же выделил деньги на возведение забора и во сколько в целом обойдется такая затея. Ведь общий лесной фонд Азербайджана составляет 1 млн 213 тыс. гектаров, что составляет в общей сложности 14% территории страны, а участки, покрытые лесом, составляют 12%. И если США еще может себе позволить выбросить на строительство пограничного забора более 5 млрд долларов, то Азербайджан, к сожалению, позволить себе такое никак не может.

Правда, завсектором пытается объяснить и причины столь невиданного шага. По его словам, в стране в рамках эффективного использования лесных резервов планируется широко воспользоваться туристическим потенциалом лесного фонда. А туристический потенциал лесного фонда у нас действительно широкий, есть перспективы для развития горного туризма. Но только вот объясняет это чиновник по-своему: "Для движения туристов будут проложены различные тропинки, будут уточнены места для отдыха и после этого определится, станет ли эта лесная территория объектом туризма". То есть для людей оставляются еще какие-то тропинки, хотя сельчан рядом с лесом вряд ли можно отнести к туристам. А вот скот лишают даже этой мелочи. «Тропы, ведущие к летним пастбищам скота, в основном проходят через территории лесного фонда. Поэтому планируется оградить с обеих сторон эти тропы, чтобы скот не смог заходить в эти места. Целью данных мероприятий является предотвращение уничтожения естественных насаждений на этих территориях и ускорение их развития».

Только вот не ясно, а где же этому скоту придется ходить и питаться. Сельхозугодия почти целиком отведены под растительные культуры, лес огораживают. И непонятно, как жить, скажем, коровам, ведь прыгать по скалам как горные козы они еще не научились. А без них мы вскоре лишимся и мяса, и молока, а также всех продуктов, которые благодаря им мы имеем. Не может одно министерство принимать подобные решения, которые обязательно негативно скажутся на развитии прочих сфер экономики и заметно снизят уровень продовольственной безопасности страны. Это можно делать лишь с участием и всех остальных заинтересованных в этом вопросе ведомств. И Минэкологии, кажется, превысило на этот раз свои полномочия.