Армения продолжает обстрелы

Подразделения вооруженных сил Армении в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 26 раз, сообщает пресс-служба Минобороны Азербайджана.

С позиций, расположенных на безымянных высотах на территории Ноемберянского района, в селах Беркабер, Паравакар, Айгеовит и на безымянных высотах на территории Иджеванского района, на безымянных высотах на территории Красносельского района Армении, обстрелу подверглись позиции азербайджанской армии в селах Гаймаглы, Мезем, Бала Джафарли Газахского района и на безымянных высотах на территории Гедабейского района.

Позиции азербайджанской армии также были обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Баш Гарвенд, Юсифджанлы Агдамского района, Нюзгяр Джабраильского района, а также с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Тертерского, Агдамского и Физулинского районов.