Пожар в торговом центре «Садарак» Обновлено 10:55
Пожар, вспыхнувший в торговом центре "Садарак", локализован, сообщает пресс-служба МЧС Азербайджана.
Как ранее заявили в МЧС, по предварительной информации, загорелась крыша амбара в торговом центре.
"За короткое время пожар был локализован. В настоящее время работы по тушению огня продолжаются. Будет дана дополнительная информация", - говорится в сообщении МЧС.
* * * 10:15
На территории торгового центра "Садарак" начался пожар. Как сообщает Report, пожар начался на складе, на территории, именуемой "Хозяйственный рынок".
По информации МЧС, пожарные подразделения Государственной противопожарной службы прибыли на место пожара.
В настоящее время ведутся работы по тушению пожара.