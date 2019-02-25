Бурные дискуссии об отправке армянского военного контингента в Сирию продолжаются, обрастая не только всяческими домыслами экспертов, но и противоречивыми официальными заверениями и разъяснениями. Причем речь идет то о внушительном контингенте, то всего лишь о группе специалистов. Указывается даже, что решение о командировке своих военных в САР Армения приняла в рамках подписанного в 2001 году договора о сотрудничестве между Арменией и Сирией.

Между тем авантюра с отправкой в Сирию «армянской гуманитарной миссии», включающей саперов, медицинский персонал и бригады, обеспечивающие охрану самих специалистов, вызвала острые дискуссии и в политических кругах самой Армении. Пашиняна за это раскритиковали не только политические оппоненты в лице РПА, но и умеренная оппозиция.

Во всяком случае, как пишет «Грапарак», Вашингтон уже отменил предусматривавшийся визит главы МИД Армении Зограба Мнацаканяна в США, над которым армянская сторона работала длительное время. Согласно источникам газеты, в этом вопросе свою роль сыграл телефонный разговор между Болтоном и Пашиняном, во время которого Болтон спросил, является ли решение отправить миссию в Сирию окончательным и не подлежащим пересмотру, на что получил положительный ответ. Болтон передал информацию по инстанциям, и Вашингтон показал Пашиняну красную карточку за заигрывания с Москвой.

Самое же вероятное, что Армения в очередной раз хочет получить одобрение России. Хотя весьма сомнительно, что этой громкой акцией Пашинян восстановит доверие Москвы, подорванное самим фактом «бархатной революции». А вот неудовольствие Вашингтона этот шаг, который многие верно расценили как метание между США и РФ, уже вызвал.

Некоторые отечественные политологи прямо назвали акцию, направленную на «умиротворение» России, глупостью правительства Пашиняна. А тут еще и посольство США в Ереване распространило заявление Госдепа, в котором говорится, что Вашингтон не поддерживает гуманитарную миссию Армении в Сирии. Подчеркивается, что правительство США не поддерживает сотрудничество с вооруженными силами Сирии, будь то для помощи гражданским лицам или для военных целей. Ну а заодно там сказано: «Мы также не поддерживаем сотрудничество Армении и России для выполнения этой миссии».

В США считают, что, отправляя в Сирию «гуманитарную миссию», Пашинян отступил перед российским давлением, чтобы снизить накал антиармянских настроений, возникших в российской политической элите. Пашинян тем самым хотел показать Москве, что он не намерен менять внешнеполитический вектор Еревана. Но разве не он же уверял, что, если будет у власти, то станет проводить более самостоятельную и достойную политику? Или это не Пашинян обещал заставить партнеров по ЕАЭС и ОДКБ уважать Армению? Не он ли обвинял Саргсяна за то, что он превратил Армению в форпост России?

И теперь Пашинян, как отмечают многие армянские политологи, попал в расставленную им же самим ловушку. Во имя своих личных целей сначала он потерял пост генерального секретаря ОДКБ, из-за чего сегодня находится в конфликте со всеми остальными странами ОДКБ. И отправкой в Сирию военных какого-либо потепления к нему Пашинян вовсе не добился, зато вызвал возмущение Вашингтона.

Усидеть на двух стульях почти никому не удается, а у Пашиняна это получается даже хуже, чем у других. Он сам себя загнал в тупик, выход из которого найти совсем непросто.

Пашинян как человек с улицы, просто попал в ловушку Вашингтона и Москвы, и ему вряд ли удастся выйти из него.