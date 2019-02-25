Самолеты Индии и Пакистана чуть не ввязались в бой
Представитель вооруженных сил Пакистана Асиф Гафур заявил, что самолеты ВВС Индии нарушили «линию контроля» в Кашмире, однако после ответа со стороны ВВС Пакистана вернулись назад, передает РИА Новости.
«Самолеты ВВС Индии нарушили «линию контроля». Пакистанские ВВС незамедлительно отреагировали. Индийские самолеты вернулись назад», - написал Гафур в Twitter.
По словам представителя ВС Пакистана, в результате инцидента никто не пострадал.
Вместе с тем агентство Рейтер позднее сообщило, что Министерство обороны Индии «не обладает информацией» касательно пересечения пакистанскими ВВС «линии контроля».