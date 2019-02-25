Госдеп: Отставка Зарифа не изменит политику США по Ирану
Вашингтон не изменит свою политику в отношении Ирана независимо от того, уйдет ли в отставку глава МИД ИРИ Мохаммад Джавад Зариф, заявил госсекретарь США Майк Помпео.
"Наша политика остается неизменной", - написал Помпео в своем Twitter.
Иранский режим "должен действовать как в нормальной стране и уважать свой народ", отметил глава Госдепа.
"Мы обратили внимание на сообщения об отставке", - указал Помпео. "Посмотрим, получится ли", - добавил он.
В любом случае, по мнению госсекретаря США, Зариф и президент Ирана Хасан Роухани - "подставные лица коррумпированной религиозной мафии".
"Все окончательные решения принимает" духовный лидер ИРИ аятолла Али Хаменеи, считает Помпео.