ФСБ сорвала диверсию у штаб-квартиры ГРУ

Один из лидеров организации «Исламское государство» (ИГ) Тоджиддин Назаров (Абу-Усама Нораки) готовил террористические атаки на ГРУ и МЦК (Московское центральное кольцо). Об этом пишет газета «Коммерсантъ».

Готовившиеся диверсии предотвратили сотрудники ФСБ, задержавшие две группировки террористов. Нораки скрывается в иракском Мосуле, российским спецслужбам пока не удалось его поймать.

Первая террористическая бригада была сформирована в Москве весной 2016 года строителем из Таджикистана Мусалимом Бабаевым. Он через полученные в интернете знания стал приверженцем радикального ислама и решил присоединиться к боевикам ИГ. В московских мечетях Бабаев встретил единомышленников: таджиков, дагестанцев, армянина и русского.

А в чайхане они познакомились со строителем из Таджикистана Наимом Махмадалиевым, который через Telegram и Zello поддерживал связь с Нораки. Он поручил группировке готовить теракт против военнослужащих ГРУ — предполагалось взорвать грузовики с солдатами у штаб-квартиры разведки на Хорошевском шоссе в Москве. Нораки снабдил Бабаева и его сообщников видеоинструкцией по изготовлению из подручных средств взрывного устройства, но собрать бомбу они не успели, их задержала ФСБ 6 сентября 2016 года.