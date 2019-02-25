Известного телеведущего из США задержали во время интервью с Мадуро

Самый известный испаноязычный журналист США Хорхе Рамос был задержан в Каракасе в президентском дворце Мирафлорес во время интервью с Николасом Мадуро. Менее чем через три часа Рамос и его телевизионная группа были освобождены. Об этом сообщают американские СМИ со ссылкой на телеканал Univision и венесуэльский Национальный союз работников прессы.

Рамос прибыл в Каракас для проведения интервью с Мадуро по приглашению венесуэльских властей. Но, как сообщил по телефону журналист, «приблизительно через 17 минут после начала интервью Мадуро не понравились задаваемые нами вопросы об отсутствии демократии в Венесуэле, о пытках политических заключенных, о гуманитарном кризисе, и он ушел после того, как я показал ему изображение молодых людей, копающихся в мусорной урне в поисках пищи».

Следом, согласно версии Univision, Рамос и его съемочная группа была задержана, а их аппаратура и отснятый материал конфискованы.

Министр связи Венесуэлы Хорхе Родригес отверг обвинения в задержании съемочной группы Univison и заявил, что журналист оскорбил Николаса Мадуро, назвав его «убийцей» и «диктатором», что и стало поводом для прекращения интервью.