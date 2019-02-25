Известные российские депутаты, ученые и журналисты осуждают Армению из Баку

Отметим, что целью всенародного шествия с участием десяти тысяч человек, начавшего движение от столичной площади Азадлыг к памятнику, возведенному в Хатаинском районе, было почтить память жертв Ходжалинской трагедии и вновь привлечь внимание мировой общественности к этому чудовищному преступлению против человечности.

Известные российские политики, ученые и общественные деятели приняли участие во всенародном марше в Баку в память жертв Ходжалинской трагедии.

Участники шествия держали в руках портреты невинных жертв кровавой резни – убитых с особой жестокостью детей, женщин и стариков, фотоснимки, отражающие страшные сцены событий, произошедших 27 лет назад.

Как стало известно haqqin.az, в шествии также приняли участие прибывшие из России зампред комитета Государственной думы по международным делам Ирина Роднина, член комитета Госдумы по экономической политике Алексей Журавлев, зампред комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Михаил Емельянов, зампред комитета по вопросам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина, член комитета по охране здоровья Татьяна Цыбизова, зампред комитета по безопасности и противодействию коррупции Дмитрий Савельев и депутат Денис Парфенов.

В марше также участвуют известные российские эксперты Игорь Коротченко, Александр Шатилов, Александр Руснак, Сергей Марков, Дарья Гревцова, Алексей Бычков и др.