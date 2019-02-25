Советника Папы Римского признали виновным в педофилии

Согласно информации, решение было принято еще в декабре прошлого года, но не могло быть озвучено до настоящего момента по юридическим причинам. Вынесение приговора ожидается на следующей неделе, однако уже завтра кардинал может быть отправлен под арест. Сам Пелл вину не признает.

В Мельбурне суд признал австралийского кардинала Джорджа Пелла, некогда третьего человека в иерархии католической церкви, виновным в сексуальном насилии и домогательствах в отношении малолетних, пишет The Guardian.

Папа Римский Франциск пока не делал заявлений в связи с признанием Пелла виновным, однако еще в декабре подсудимый и двое кардиналов были исключены из числа советников понтифика, отмечает издание.

Пелл обвиняется в одном эпизоде сексуального насилия над мальчиком из церковного хора и четырех эпизодах домогательства в отношении малолетнего в 1996 и 1997 годах.

Пелла называют одним из самых влиятельных людей в Ватикане. С 2014 и до конца 2018 года он возглавлял секретариат по делам экономики Святого престола, а также пользовался значительным доверием Папы Франциска в качестве советника.