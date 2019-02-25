Согласно информации, уже в центре вьетнамской столицы он остановился в отеле Melia Hanoi. Это место представляет собой президентский пентхаус, прямо над которым расположена вертолетная площадка.

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын прибыл во вьетнамскую столицу - Ханой, где сегодня состоится его встреча с американским президентом Дональдом Трампом., пишет сайт kp.ru.

По данным агентства AP, глава КНДР будет проживать в номере, в котором в 2003 году останавливался кубинский лидер Фидель Кастро. Известно, что из него открывается прекрасный вид на исторический центр Ханоя.

Все дороги, ведущие к отелю, перекрыты. Рядом со зданием дежурят сотрудники службы безопасности Вьетнама на броневиках, а также северокорейские силовики.

Что касается Трампа, то он должен прибыть во Вьетнам во вторник вечером. Ожидается, что американский лидер остановится в гостинице JW Marriott в деловом районе города Тылием.