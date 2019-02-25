Экс-министр обороны Армении сдал Саргсяна

Экс-министр обороны Армении Сейран Оганян в ходе одного из допросов дал показания против экс-президента Сержа Саргсяна, однако во время очной ставки отказался от них, пишет газета "Грапарак" со ссылкой на свои источники.

Согласно информации, очная ставка была связана не с событиями 1 марта 2008 года, а по возбужденному уголовному делу в связи с продажей рельсов участка железной дороги в районе Мегри, в рамках которого и был допрошен Оганян.

По данным издания, Оганян сообщил, что продажа была осуществлена по указанию Саргсяна. Однако в ходе очной ставки с бывшим президентом Оганян почувствовал себя неловко и не смог подтвердить свои показания.

В свою очередь Саргсян заявил, что с его стороны не было прямых указаний о продаже, но он знал об этом. Экс-президент добавил, что на вырученные средства было приобретено оружие для армии.