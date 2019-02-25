Министр обороны Армении: "Армянская армия будет готовиться к наступлению"

По словам министра, экономические и демографические возможности Армении не сопоставимы с Азербайджаном. Именно поэтому Армения будет акцентировать внимание на качественном превосходстве.

«Армения начинает закупать наступательное вооружение. Мы не собираемся оставаться в оборонительных позициях». Об этом в интервью Общественному телевидению Армении заявил министр обороны Давид Тоноян.

"И как вы увидели, мы сейчас закупаем такие вооружения, которые дают нам возможность нейтрализовать поползновения противника", - сказал он, уточнив, что речь идет в том числе и о закупке истребителей Су-30 СМ.

Отвечая на соответствующий вопрос, Тоноян заявил, что Армения начала приобретать и наступательные вооружения. Сейчас многое меняется – психология, подходы в выстраивании оборонной политики. По его словам, опыт тысячелетий показывает, что находящиеся в постоянной обороне армии в конечном счете терпят поражение.

"Мы не собираемся оставаться в оборонительных позициях. Если речь пойдет о возобновлении боевых действий, то мы медлить не будем", - добавил он.

На уточняющий вопрос, нападет ли армянская армия, министр ответил: "А почему бы и нет!".

Также Тоноян сообщил, что Ереван собирается взять у России новый кредит на 100 миллионов долларов для закупки вооружений. Номенклатура вооружений пока является военной тайной.