Посол Беларуси: Виновники трагедии в Ходжалы должны быть наказаны

"Мы приходим сюда, чтобы почтить память жертв Ходжалы. Это трагедия для нас всех напоминание того, что в двадцатом веке это возможно", - сказал посол Беларуси в Азербайджане Геннадий Ахрамович, почтив память жертв Ходжалинского геноцида у памятника "Крик матери", передает Report.

"Мы пережили Великую Отечественную войну, было много трагических жертв, казалось бы, после этого все забыто. Но трагедия в Ходжалы, где погибли сотни безвинных людей, показала обратное. Мы, белорусы, разделяем с вами эту боль утраты и хотим, чтобы все виновники этой трагедии, невзирая на срок давности, были наказаны за свои преступления".