Премьер Грузии: Пока продолжается оккупация, дипотношений с Россией не будет

Восстановление дипломатических отношений с Россией в настоящее время невозможно, заявил премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе на брифинге в Тбилиси, пишет Интерфакс.

По словам Бахтадзе, сближения с Москвой не случится до тех пор, пока не будет восстановлена территориальная целостность страны.

Что касается переговоров спецпредставителя по связям с Россией Зураба Абашидзе и заместителя главы МИД РФ Григория Карасина в Праге (очередная встреча запланирована на 27 февраля), то они всегда были нацелены на рассмотрение экономических и гуманитарных вопросов вместе с другими фундаментальными проблемами, добавил Бахтадзе.