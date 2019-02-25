Нетаньяху об отставке Зарифа: Скатертью дорога

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху прокомментировал намерение главы МИД Ирана Мохаммада Джавада Зарифа уйти в отставку, а также пообещал не допустить появления у иранцев ядерного оружия, сообщает РИА Новости.

"Зариф ушел, и скатертью дорога. Пока я здесь, Иран не получит ядерного оружия", - написал Нетаньяху в Twitter.

Отметим, что накануне вечером Мохаммад Джавад Зариф объявил об уходе со своего поста через Instagram, извинившись за неспособность продолжать работу и за все недостатки, допущенные во время службы. Зариф возглавляет МИД Ирана с августа 2013 года.