Путин позвонил Эрдогану

Президенты России и Турции - Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган - по телефону обсудили подготовку к двустороннему саммиту, который состоится в апреле в Москве, сообщает пресс-служба Кремля.

"Обсуждена подготовка к проведению в Москве в апреле этого года восьмого заседания Совета сотрудничества высшего уровня между Россией и Турцией", - говорится в сообщении.

В ходе телефонного разговора российский лидер тепло поздравил Реджепа Тайипа Эрдогана с 65-летием, отметил его большой личный вклад в развитие российско-турецких отношений.