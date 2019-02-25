Порошенко обвинили в госизмене

Кандидат на пост президента Украины Юлия Тимошенко заявила о намерении начать процедуру импичмента действующего главы государства Петра Порошенко. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Мы объявляем, что вместе с другими фракциями, которые поддержат, мы начинаем процедуру импичмента президента», — заявила Тимошенко в Верховной Раде. По словам экс-премьера, поводом стала публикация расследования «Bihus.info», которое доступно на YouTube.

В нем говорится о хищениях в оборонной сфере на сумму более 250 миллионов гривен, в котором замешано окружение Порошенко, включая близких друзей президента и его бизнес-партнеров.

«То, что журналистами было найдено, подпадает под статью 111 Уголовного кодекса Украины. Это государственная измена, умышленно совершенная гражданином Украины в ущерб суверенитета, территориальной ценности и неприкосновенности, обороноспособности, государственной, экономической безопасности страны», — подчеркнула Тимошенко.