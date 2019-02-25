Синоптики: В Баку будет дождливо
В среду в Баку и на Апшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно. Местами возможен дождь. Северо-западный ветер днем временами будет усиливаться, говорится в сообщении Национального департамента гидрометеорологии Минэкологии и природных ресурсов.
В Баку и на Апшероне температура воздуха ночью составит 3-6, днем 7-9 градусов тепла.
Атмосферное давление выше нормы - 754 миллиметра ртутного столба, относительная влажность - 70-80%.
В районах Азербайджана ожидаются дожди, местами сильные, в горных районах - снег. Будет дуть порывистый западный ветер.
Температура воздуха ночью составит 1-6, днем 10-15 градусов тепла, в горах ночью 0-4 градуса мороза, днем 3-7 градусов тепла.
Согласно предупреждению синоптиков, с сегодняшнего вечера до утра 1 марта в некоторых районах Азербайджана ожидается нестабильная погода с дождями, местами сильными, в горных районах возможен снег.