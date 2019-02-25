Пашинян едет в Иран

Премьер-министр Армении Никол Пашинян 27 февраля едет с официальным визитом в Иран, сообщает Sputnik Армения со ссылкой на пресс-службу правительства.



Согласно инофрмации, в Тегеране запланированы его встречи с верховным аятоллой Али Хаменеи и президентом Ирана Хасаном Роухани. Пашинян проведет также переговоры с председателем иранского парламента Али Лариджани.

В армянском спортивно-культурном центре "Арарат" в Тегеране также запланирована встреча премьера с представителями армянской общины Ирана. На следующий день Пашинян отправится в Исфахан.