Мигрантка из Азербайджана боролась с незаконными мигрантами в Москве

В отделе по вопросам миграции ОМВД России в московском районе Кунцево в течение двух месяцев незаконно работала гражданка Азербайджана. Иностранку уже уволили и оштрафовали, информирует московская прокуратура.

Факт незаконного трудоустройства был установлен в ходе проверки, проведенной в ведомстве Кунцевской межрайонной прокуратурой. «В Отделе по вопросам миграции района Кунцево на протяжении более двух месяцев (с ноября 2018 года) фактически осуществляла трудовую деятельность (функции делопроизводителя) гражданка другого государства», — говорится в сообщении на сайте прокуратуры Москвы.

При найме иностранной гражданки на должность, предполагающую работу с документами, были нарушены требования федерального законодательства.

Работница миграционного отдела оказалась гражданкой Азербайджана. Ее привлекли к административной ответственности, суд назначил ей штраф в размере 5 тыс. рублей. Кроме того, после рассмотрения прокурорского представления начальник отдела понесет строгое наказание.