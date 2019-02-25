Пресс-секретарь Эрдогана: Оккупированные территории Азербайджана будут освобождены

Наступит день, когда оккупированные территории Азербайджана будут освобождены, написал в своем Twitter пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын.

Турция не забыла и не забудет кровавую резню мирных азербайджанцев, отметил Калын.

В ночь с 25 на 26 февраля 1992 года армянские вооруженные силы, нарушив все нормы международного права, ввели в азербайджанский город Ходжалы тяжелую военную технику, учинили невиданную по жестокости расправу над мирным населением города, разрушили его до основания. В ходе этой агрессии погибли 613 жителей города, в том числе 106 женщин, 63 ребенка и 70 стариков, 487 мирных жителей получили тяжелые ранения, 1275 человек были взяты в заложники.

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