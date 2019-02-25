Пресс-секретарь Эрдогана: Оккупированные территории Азербайджана будут освобождены
Наступит день, когда оккупированные территории Азербайджана будут освобождены, написал в своем Twitter пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын.
#HocalıKatliamı— Ibrahim Kalin (@ikalin1) 26 февраля 2019 г.
Bu hunhar katliamı unutmadık, unutmayacağız.
İşgal altındaki Azerbaycan toprakları da bir gün mutlaka özgürlüğüne kavuşacaktır.
🇹🇷 🇦🇿 pic.twitter.com/55ZY0jCQ3c
Турция не забыла и не забудет кровавую резню мирных азербайджанцев, отметил Калын.
В ночь с 25 на 26 февраля 1992 года армянские вооруженные силы, нарушив все нормы международного права, ввели в азербайджанский город Ходжалы тяжелую военную технику, учинили невиданную по жестокости расправу над мирным населением города, разрушили его до основания. В ходе этой агрессии погибли 613 жителей города, в том числе 106 женщин, 63 ребенка и 70 стариков, 487 мирных жителей получили тяжелые ранения, 1275 человек были взяты в заложники.