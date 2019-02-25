Американский эсминец с «Томагавками» вошел в Балтийское море

В акваторию Балтийского моря вошел ракетный эсминец ВМС США "Грейвли", сообщает Интерфакс.

Эсминец "Грейвли" (USS Gravely) может нести на борту до 56 крылатых ракет "Томагавк" с дальностью пуска до 1,6 тыс. км. Также он оборудован системой противоракетной обороны "Иджис". Сейчас корабль идет вдоль побережья Германии.

Это уже второй заход "Грейвли" в Балтийское море за этот год: ранее, в январе, он провел в акватории Балтики 19 дней. После захода в море его сопровождали корабли Балтийского флота России.