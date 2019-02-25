Асиф Алекперов с двумя женщинами чуть не разбился на Gulfstream

Бизнес-джет Gulfstream авиакомпании SIlk Way Business Aviation при посадке на заснеженную полосу в аэропорту Шереметьево выкатился за пределы полосы. Об этом говорится в сообщении авиакомпании.

«На борту находились три человека, они не пострадали. По предварительной оценке, самолет не получил повреждений», - говорится в сообщении.

Вместе с тем, российский телеканал РЕН ТВ сообщает, что на борту самолета находились гражданка России Ария Ахмадова, гражданка Белоруссии Валентина Давыдовская и гражданин Азербайджана Асиф Алекперов.

По информации телеканала, воздушное судно Gulfstream, которое летело из Баку в Москву, выкатилось за пределы взлетно-посадочной полосы после посадки — при рулении. На борту находились трое пассажиров и два пилота.