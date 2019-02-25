Нурмагомедов пригрозил властям народными волнениями

«Почему все молчат и поддакивают этой порнухе в центре города? Или вы хотите, чтобы люди вышли на улицу? Не надо нас провоцировать и унижать. Всему есть предел», - возмутился боец. Он также призвал представителей власти «быть мужчинами» и отреагировать на прямое оскорбление.

Российский боец смешанного стиля (MMA) Хабиб Нурмагомедов в очередной раз выступил с критикой спектакля «Охота на мужчин», обратившись к властям Дагестана. Пост 30-летнего спортсмена доступен в его Instagram-аккаунте, пишет «Лента.ру».

Иван Жидков, актер и продюсер спектакля, прошедшего в Махачкале 24 февраля, принес извинения Нурмагомедову. Вместе с тем он подчеркнул, что получил в свой адрес множество угроз.

Предыдущий пост с отрывком самой постановки Нурмагомедов удалил. Тогда спортсмен раскритиковал непристойное содержание спектакля и заявил, что подобные мероприятия не должны проходить на территории Дагестана. В министерстве культуры республики, в свою очередь, заявили о непричастности к проведению спектакля.

Нурмагомедов неоднократно публично выражал свое неудовольствие отдельными культурными мероприятиями в Дагестане. Так, к примеру, боец одобрил отмену концерта музыканта Егора Крида.

Нурмагомедов — обладатель пояса чемпиона в легком весе Абсолютного бойцовского чемпионата. Российский спортсмен ни разу не проигрывал на протяжении карьеры. На его счету 27 побед.