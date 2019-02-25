Турция наращивает экспорт продукции оборонпрома

Турция делает все возможное для того, чтобы вывести продукцию своей оборонной промышленности на международные рынки и нарастить ее экспорт. С этой целью Турция продолжает сотрудничать с рядом стран, в том числе Украиной, Филиппинами, Индонезией, Малайзией и Оманом. Об этом агентству «Анадолу» сказал заведующий отделом международного сотрудничества Секретариата оборонной промышленности Турции Мурат Джеран.

Завотделом отметил, что оборонная и аэрокосмическая промышленность Турции уже достигла того уровня развития, при котором продукция отрасли способна не только удовлетворить потребности страны, но и выйти на международные рынки.

По его словам, продукция и услуги оборонной промышленности Турции пользуются спросом во многих странах мира.

«Расходы на оборону в мире ежегодно составляют 1,7 триллиона долларов, 300 миллиардов из которых направляются на закупку техники и оборудования. Доля экспорта в этом показателе составляет около 100 миллиардов долларов», - сказал Джеран.

На долю США и России приходится 50-60 процентов мирового экспорта продукции оборонной промышленности (34 и 22 миллиарда долларов соответственно), отметил завотделом.

«Ежегодный экспорт продукции оборонной промышленности таких стран, как Франция, Китай, Германия и Великобритания, составляет пять-семь миллиардов долларов. Третью подгруппу образуют такие страны, как Турция, Италия, Испания, Южная Корея и Израиль. Ежегодный экспорт продукции оборонпрома этих стран составляет два-три миллиарда долларов», - сказал Джеран.

По его словам, экспорт продукции турецкой оборонной и аэрокосмической промышленности ежегодно растет на 8-10 процентов и в настоящее время превышает два миллиарда долларов.

«За последние шесть лет экспорт Турции в целом вырос на 10,5 процента, а экспорт продукции оборонной и аэрокосмической промышленности - на 61 процент. Турция активно отслеживает реализацию более 500 проектов по сотрудничеству в оборонной сфере в более 70 странах», - сказал Джеран.

В рамках шагов по развитию сотрудничества в оборонной сфере в 2018 году турецкая сторона совершила до 70 визитов на уровне официальных делегаций, приняла участие в 16 международных выставках продукции оборонной промышленности, провела 17 совещаний по вопросам сотрудничества. Также были подписаны меморандумы с четырьмя странами.