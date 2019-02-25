В Туркмении вводят сухой закон

"Вчера по всему городу провели рейды в частных магазинах и изымали алкоголь. На базарах есть спецточки по торговле алкоголем, кроме них проверяли еще все магазины", - сообщил один из корреспондентов Азатлыка, беседовавший с продавцами частных магазинов.

В частных магазинах столицы Туркменистана были осуществлены рейды по изъятию алкогольной продукции. Об этом сообщают корреспонденты Азатлыка в Ашхабаде.

По его словам, нынешние проверки связаны с требованиями нового закона «О профилактике вредного воздействия алкоголя», принятого в декабре 2018 года и вступившего в силу в начале нынешнего.

Вместе с тем, на протяжении нескольких лет власти страны неоднократно вводили полный запрет на продажу алкоголя. До нынешнего года запрет на торговлю алкоголем осуществлялся систематически, иногда накануне крупных событий в общественно-политической жизни страны, а также во время месячника здоровья. Ежегодно в апреле практически все население страны организованно участвует в массовых спортивных мероприятиях, на предприятиях проводится производственная гимнастика, а продажа алкоголя и сигарет попадает под запрет или частичные ограничения.

В предыдущий раз запрет на продажу алкоголя и изъятие алкоголя в частных магазинах крупных городов и областных центров страны осуществлялся в начале июля, вслед за принятием "Национальной программы по профилактике вредного воздействия алкоголя в Туркменистане на 2018-2024 годы".