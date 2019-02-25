Трамп прилетел в Ханой на саммит с Ким Чен Ыном

Президент США Дональд Трамп прибыл в Ханой, где проведет второй саммит с лидером КНДР Ким Чен Ыном, сообщает Белый дом.

Саммит США-КНДР пройдет 27-28 февраля во вьетнамской столице. Ожидается, что Трамп остановится в отеле JW Marriott.

Как сообщили в Белом доме, официальная программа у Трампа начнется в среду. Первое мероприятие у него запланировано на 11 утра по местному времени, это будет встреча с президентом Вьетнама Нгуен Фу Чонгом. После этого ожидаются переговоры в расширенном составе с вьетнамской делегацией. Ожидается также подписание некоего документа по торговле, содержание которого пока не уточняется. Далее Трамп встретится с премьер-министром Вьетнама Нгуен Суан Фуком, с ним переговоры также пройдут в расширенном составе. Кроме того, запланирован рабочий ланч.

Только в среду вечером по местному времени Трамп впервые после Сингапура встретится с лидером КНДР Ким Чен Ыном. Место переговоров пока не раскрывается.