Полад Бюльбюльоглы собрал азербайджанцев в Еврейском Доме

В нем принимают участие посол Азербайджана в России Полад Бюльбюльоглы, депутат Милли Меджлиса Азербайджана, председатель Общества дружбы Азербайджан-Россия, президент РГГУ Ефим Пивовар, и другие.

Вечер памяти жертв Ходжалинской трагедии, посвященный 27-й годовщине трагедии в Ходжалы, проходит сегодня в Еврейском музее и центре толерантности в Москве.

Вечер организован Фондом Гейдара Алиева, посольством Азербайджана в России и Азербайджанским Молодежным Объединением России (АМОР). Он проходит в рамках международной кампании "Справедливость Ходжалы" (Justice for Khojaly).

Выступая на мероприятии, Полад Бюльбюльоглы заявил, что количество жертв Ходжалы и моральные травмы невозможно оценить каким-то образом.

«Но и те цифры, которые есть, - они ужасны. Пока виновные не будут наказаны, все мы должны считать себя ходжалинцами и добиться признания мировым сообществом совершенного в Ходжалы геноцида. К сегодняшнему дню парламенты 16 стран мира и 19 штатов США осудили этот акт террора. Огромную работу по признанию трагедии ходжалинского геноцида во всем мире проводит вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева, которая инициировала кампанию "Справедливость Ходжалы!", - сказал посол.

Полад Бюльбюльоглы также поблагодарил руководство Еврейского музея и центра толерантности.

«Еврейский народ как никто другой понимает и разделяет нашу боль, так как в своей истории испытал немало подобных трагических событий. Мы благодарим всех, кто сегодня пришел сюда и не захотел оставаться в рядах молчаливого большинства, кто разделяет нашу боль и наши чувства», - сказал он.