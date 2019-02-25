Глас Ходжалы дошел до Берлина

В связи с 27-й годовщиной одной из самых чудовищных событий 20 века – Ходжалинским геноцидом, за рубежом продолжаются мероприятия, направленные на информирование международной общественности о совершенных Арменией преступлениях против человечества. Одно из таких мероприятий 26 февраля было проведено в Берлине.

Выставка открылась в известной галерее Q gallery Berlin, и на ней демонстрируются произведения студентов Академии художеств Азербайджана. Работы были отобраны на основе конкурса, проведенного в Академии.

Для организации выставки 22 февраля в Берлин отправилась группа из шести преподавателей и 9 студентов Академии. Все произведения, продемонстрированные на выставке, оставляют глубокое впечатление о геноциде, учиненном армянами в азербайджанском Ходжалы.

На выставке были представлены картины «Невинные взгляды» Фатимы Гурбановой, «Трагедия» Нигяр Фамильсой, «Жертвы Ходжалы» Самиры Фаизовой, «Слезы» Хаялы Ибрагимовой, «Умершие мечты» Кюбры Биннятовой, «Черное и белое» Джейран Миргасым, «След» Лалы Ханбабаевой, «Призыв» Нигяр Ниязовой, «В окружении армии дьявола» Нигяр Муслимовой, «Крик» Гюнай Бейляровой, «Судьба Ходжалы» Гюльнар Алиевой, «Надежда» Наргиз Ширалиевой, «Ходжалы» Фарах Мирзоевой и другие работы.