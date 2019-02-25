Глас Ходжалы дошел до Берлина
В связи с 27-й годовщиной одной из самых чудовищных событий 20 века – Ходжалинским геноцидом, за рубежом продолжаются мероприятия, направленные на информирование международной общественности о совершенных Арменией преступлениях против человечества. Одно из таких мероприятий 26 февраля было проведено в Берлине.
Молодые азербайджанские художники и скульпторы продемонстрировали жителям Берлина свои произведения, посвященные Ходжалинскому геноциду. Организатором выставки выступила ЗАО AzNar.
Выставка открылась в известной галерее Q gallery Berlin, и на ней демонстрируются произведения студентов Академии художеств Азербайджана. Работы были отобраны на основе конкурса, проведенного в Академии.
Для организации выставки 22 февраля в Берлин отправилась группа из шести преподавателей и 9 студентов Академии. Все произведения, продемонстрированные на выставке, оставляют глубокое впечатление о геноциде, учиненном армянами в азербайджанском Ходжалы.
На выставке были представлены картины «Невинные взгляды» Фатимы Гурбановой, «Трагедия» Нигяр Фамильсой, «Жертвы Ходжалы» Самиры Фаизовой, «Слезы» Хаялы Ибрагимовой, «Умершие мечты» Кюбры Биннятовой, «Черное и белое» Джейран Миргасым, «След» Лалы Ханбабаевой, «Призыв» Нигяр Ниязовой, «В окружении армии дьявола» Нигяр Муслимовой, «Крик» Гюнай Бейляровой, «Судьба Ходжалы» Гюльнар Алиевой, «Надежда» Наргиз Ширалиевой, «Ходжалы» Фарах Мирзоевой и другие работы.
Также на выставке в Берлине посетителям были представлены работы молодых скульпторов – «Душа тара» Замика Рзаева, «Возвращение к прошлому» Рахиба Гараева, «Призрак» Гюльнары Бахшиевой.
Как сообщили haqqin.az в Художественной академии Азербайджана, на выставку были приглашены аккредитованные в Берлине дипломаты, представители диаспор и работники СМИ. Представленные на выставке работы о геноциде в Ходжалы произвели сильное впечатление на зрителей.
Отметим, что спонсорскую поддержку Художественной академии Азербайджана оказывает ЗАО AzNar. За счет средств компании вот уже два года оплачивается обучение 50 студентов из малообеспеченных семей. Ежегодно организуются выставки работ студентов, отличившиеся работы определяются конкурсом. Компания награждает авторов высокими премиями. С начала этого года компания начала финансирование поездок студентов и преподавателей в европейские музеи.