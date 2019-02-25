В Турции арестовали боевиков-ленинцев

Полиция Стамбула задержала боевиков радикальной марксистско-ленинской группировки "Революционный фронт народного освобождения". Об этом сообщил министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу, пишет NEWSru.co.il.

По словам Сойлу, среди задержанных – один из лидеров группировки. Все они находились в списке разыскиваемых террористов.

"Борьба с террором будет продолжена. Инфраструктура группировки в сельской местности практически уничтожена", - сказал турецкий министр.

"Революционный фронт народного освобождения", созданный в 1978 году, признан террористической группировкой Турцией, США, Евросоюзом и Японией. Нынешнее название фронт получил после раскола в 1994 году.