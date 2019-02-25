Капитан Багиров просит Россию о спасении

Капитан арестованного в Турции судна с российским экипажем Streamline Бахман Багиров намерен обратиться в генконсульство РФ и турецкую компанию Аkса Shipping corporation с просьбой репатриировать его. Об этом Багиров заявил ТАСС.

Вышедшее из Ростова-на-Дону в Стамбул на ремонт судно Streamline было арестовано в июне 2018 года. На его борту находятся девять россиян, которые не получали зарплату с начала июня. По словам Багирова, судовладелец задолжал экипажу более $100 тыс. Сегодня суд в Турции перенес рассмотрение дела о возможном снятии ареста с судна, которое сейчас находится в Стамбуле, на 2 апреля.

"Буду писать рапорт, чтобы меня репатриировали. В Аkса Shipping, с которыми у меня контракт, и в генконсульство РФ", - сказал Багиров, добавив, что в ближайшее время экипаж намерен оставаться на судне.

Багиров отметил, что экипаж намерен подать в суд на Аkса Shipping, после чего, возможно, морякам удастся покинуть судно. Также, по его словам, Российский профсоюз моряков обещал предоставить экипажу адвоката, который возьмется за дело без предоплаты.

Streamline под флагом Коморских островов, по утверждению его бывшего владельца (Seemann Investitionen Ltd), было продано турецкой компании Аkса Shipping corporation. Оно прибыло на ремонт в Турцию и поставлено на якорную стоянку порта Стамбул 11 июня 2018 года. Стамбульский суд 17 июня наложил на него арест.