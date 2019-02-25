Владельца известного в Баку ресторана нашли мертвым
В Баку в известном семейном ресторане "Шыр-Шыр" было найдено тело владельца заведения Эльбруса Гусейнова, пишет Sputnik Азербайджан со ссылкой на Управление полиции Бинагадинского района.
Согласно информации, тело Гусейнова было без признаков насильственной смерти. В ходе предварительного расследования было установлено, что владелец ресторана страдал онкозаболеванием.
В связи с произошедшим ведется расследование.
В свою очередь родственники Э.Гусейнова заявили haqqin.az, что он скончался дома от инсульта.