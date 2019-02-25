Владельца известного в Баку ресторана нашли мертвым

В Баку в известном семейном ресторане "Шыр-Шыр" было найдено тело владельца заведения Эльбруса Гусейнова, пишет Sputnik Азербайджан со ссылкой на Управление полиции Бинагадинского района.

Согласно информации, тело Гусейнова было без признаков насильственной смерти. В ходе предварительного расследования было установлено, что владелец ресторана страдал онкозаболеванием.

В связи с произошедшим ведется расследование.

В свою очередь родственники Э.Гусейнова заявили haqqin.az, что он скончался дома от инсульта.

4156 просмотров