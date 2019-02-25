Певицу Шакиру судят за неуплату налогов

Согласно информации, 42-летняя певица уклонялась от выплаты налогов и должна государству на сегодняшний день 14,5 миллиона евро.

Как сообщила налоговая служба, звезда скрывала свое пребывание в Испании три года (2011-2014). По официальным документам Шакира проживала на Багамских островах. Однако почти все время проводила в Барселоне вместе с супругом - испанским футболистом Жераром Пике.

Шакира встала на учет в налоговой службе в 2015 году, но по закону пребывание больше полугода в стране делает человека налоговым резидентом.

По данным источника, помимо неуплаты налогов, певица также скрывала деньги, которые заработала с помощью фирм, зарегестрированных в Панаме, на Каймановых и Виргинских островах.

Представители артистки ее вину опровергают и говорят, что звезду используют для того, чтобы запугать других налогоплательщиков: "Это полностью клеветническая кампания".

Слушания в суде состоятся 12 июня.