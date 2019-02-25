Роухани не принял отставку Зарифа
Президент Исламской Республики Иран Хасан Роухани не принял отставку министра иностранных дел страны Мохаммада Джавада Зарифа, заявил официальный представитель иранского внешнеполитического ведомства Бахрам Гасеми, сообщает ТАСС.
"Отставка главы МИД не была принята президентом страны", - отметил Гасеми в своем телеграм-канале.
Гасеми также отверг появившиеся в СМИ различные предположения о причинах предпринятого Зарифом шага.
Президент Роухани сегодня поблагодарил МИД и другие ведомства страны, отметив, что они вносят самый важный вклад в борьбу с антииранской политикой США. По его словам, Зариф, глава Центробанка Ирана Абдольнасер Хеммати и министр нефти Бижан Намдар Зангане "стоят в авангарде противостояния Штатам".