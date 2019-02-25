И Андрей Аршавин приедет в Баку

По сообщению сайта «Москва-Баку», в Азербайджан прибудет один из самых лучших футболистов в истории России, бывший игрок питерского «Зенита» и лондонского «Арсенала», обладатель Кубка УЕФА Андрей Аршавин, не так давно завершивший свою карьеру.

Список участников футбольного матча звезд, который будет организован в Баку 3 марта, пополнился еще одним известным игроком.

В мероприятии под названием «Баку 2019: Звездный Финал» Аршавин, ныне являющийся экспертом телеканала «Матч», присоединится к таким знаменитым футбольным личностям, как исландец Эйдур Гудьонсен, ганец Майкл Эссьен, португалец Деку, поляк Ежи Дудек, грузин Реваз Арвеладзе, турок Нихат Кахведжи, а также ветеранам азербайджанского футбола Вели Гасымову и Назиму Сулейманову. Право сыграть со звездами получит и вратарь выступающей в азербайджанской Региональной лиге команды «Физули» Шохрат Рагимов, который в прошлом сезоне был удостоен звания лучшего голкипера.

В каждой команде будет по пять игроков плюс один запасной. Наблюдать за игрой звездных ветеранов можно будет бесплатно.

Интересно, что, если Аршавин является победителем Кубка УЕФА в составе «Зенита», то Гудьонсен, Эссьен, Деку и Дудек выигрывали Лигу чемпионов. Они завоевывали главный европейский клубный трофей в разные годы в составе таких команд, как «Барселона», «Челси», «Ливерпуль», «Порту».

«Баку 2019: Звездный Финал» будет проведен в рамках мероприятий, посвященных проведению в столице Азербайджана финала Лиги Европы. Решающий матч второго по значимости европейского клубного трофея состоится на Бакинском Олимпийском стадионе 29 мая.