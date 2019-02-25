На афгано-таджикской границе скопились десятки тысяч боевиков

Пограничная служба Таджикистана заявила о скоплении свыше шести тысяч иностранных боевиков в северных провинциях Афганистана, вплотную граничащих с Таджикистаном. Об этом в ходе проходящего в Душанбе IV регионального совещания руководителей погранведомств стран Центральной Азии, России и Афганистана сказал командующий погранвойсками Таджикистана генерал-полковник Раджабали Рахмонали, пишет «Радио Озоди».

Таджикский чиновник выразил обеспокоенность скоплением террористических группировок в афганских провинциях Бадахшан, Кундуз и Тахор.

По его словам, на этих приграничных территориях находятся 16 тысяч 770 боевиков, из которых 6 тысяч 370 – иностранные наемники: «Они создали 36 лагерей террористической подготовки. В основном это боевики «Талибан», «Ансар Аллах», «Исламского движения Туркестана» и «Исламского государства».

Секретарь Совета безопасности Таджикистана Абдурахим Каххаров сказал, что террористические группировки обычно активизируются с наступлением весны, поэтому органы безопасности и пограничники стран региона должны укрепить сотрудничество в этом направлении.

Ранее военные представители стран региона неоднократно выражали обеспокоенность в связи с стуацией на границе с Афганистаном.