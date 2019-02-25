Нетаньяху раскрыл главную тему переговоров с Путиным

Перед отлетом он сообщил, что в центре переговоров будет тема закрепления Ирана в Сирии.

"Сегодня я отправляюсь в Москву, где завтра встречусь с президентом России Владимиром Путиным. В центре наших переговоров будет иранская консолидация в Сирии. Мы действуем против нее, мы атакуем их базы и продолжим действовать. Я буду говорить об этом с президентом РФ", - сказал глава израильского правительства, сообщает РИА Новости.

Израильский премьер добавил, что "мы продолжим действовать, пока не выдворим иранцев из Сирии, поскольку Иран угрожает уничтожить Израиль, и мы не дадим ему закрепиться у нашей границы".

Отметим, что это будет первый визит Нетаньяху в Москву после гибели самолета-разведчика ВКС РФ Ил-20, который был 17 сентября сбит ПВО Сирии при отражении налета израильской авиации.