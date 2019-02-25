В Туркмении сотрудникам министерства вместо увольнения предложили подметать улицы

В Туркменистане в рамках реорганизации госструктур с целью сокращения бюджетных расходов сотни офисных работников производственного объединения министерства строительства Aşgabatgurluşyg были переведены на ставки дворников, сообщает издание «Хроника Туркменистана».

Из ведения министерства ПО перевели в состав жилищно-эксплуатационного треста Ашхабада. В результате работы лишились сотни сотрудников, в первую очередь приезжие из регионов.

Однако многим бухгалтерам, экономистам и инженерам вместо увольнения предложили работу уборщиков улиц, большинство из них на это согласились.

Напомним, ранее сообщалось, что в Туркменистане уволят треть сотрудников реформированных институтов Академии наук и проведут «оптимизацию расходов» структур минобразования, которая также приведет к сокращению штата.