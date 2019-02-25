Мамедъяров: Азербайджан — страна с самым большим числом беженцев

По словам Эльмара Мамедъярова, продолжающийся между Арменией и Азербайджаном вооруженный конфликт все еще остается основной угрозой международной и региональной безопасности.

Десятимиллионный Азербайджан, согласно подсчетам на душу населения, является страной с наибольшим количеством вынужденных переселенцев и беженцев. Об этом, выступая на 40-й сессии Совета по правам человека ООН, сказал министр иностранных дел страны Эльмар Мамедъяров, говорится в сообщении азербайджанского внешнеполитического ведомства.

«Сегодня Азербайджан отмечает 27-ю годовщину одной из жестоких страниц карабахского конфликта – Ходжалинского геноцида, во время которого в 1992 году армянскими вооруженными силами были убиты 613 жителей небольшого городка Нагорно-Карабахского региона Азербайджана, включая 106 женщин, 63 детей и 70 стариков.

В результате армянской агрессии с 1992 года оккупированы 20 процентов территории Азербайджана. Более миллиона азербайджанцев подверглись этнической чистке, были насильственно изгнаны с родных земель и остаются вынужденными переселенцами.

Армения, игнорируя резолюции 822, 853, 874 и 884 Совета Безопасности ООН, которые требуют немедленного, полного и безоговорочного вывода армянских вооруженных сил с оккупированных территорий Азербайджана, а также соответствующие документы других международных организаций, продолжает оккупацию территорий Азербайджана.

Именно в этом контексте призываю Совет по правам человека ООН, его мандатариев и Верховного комиссара ООН по правам человека принять эффективные меры и продемонстрировать принципиальную позицию для обеспечения прав и свобод азербайджанских вынужденных переселенцев и беженцев, права которых нарушаются вот уже на протяжении более 20 лет», — сказал глава МИД Азербайджана.