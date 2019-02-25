WhatsApp ввел новый запрет

Разработчики WhatsApp продолжают бороться с распространением паники и слухов в мессенджере. Чтобы обуздать стихию, они реализовали еще один запрет — теперь пользователя нельзя добавить в группу без его согласия, пишет «Российская газета».

Новая опция появится в настройках, где можно будет указать, кто имеет право добавлять пользователя в группы — кто угодно, абоненты из списка контактов или вообще никто. В последнем случае пользователь будет получать запрос, который можно принять или отклонить.

Напомним, в Индии панические слухи о похищенных детях, распространявшиеся через WhatsApp, стали причиной самосудов. В нескольких штатах страны люди, увидевшие на улицах «преступников» (фотографии которых рассылались в мессенджере), нападали на них. Несколько невиновных людей были покалечены и убиты в результате таких нападений. После этого правительство Индии обратилось в WhatsApp с требованием принять меры против распространения ложной информации.